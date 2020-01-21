Halyk Bank впервые в Казахстане запустил Samsung Pay

Впервые в Казахстане Halyk Bank и компания Samsung Electronics с 21 января запустили открытое бета тестирование популярного платежного сервиса Samsung Pay.

Простой, удобный и безопасный мобильный платежный сервис Samsung Pay позволяет оплачивать товары и услуги прямо со смартфона (или смарт-часов Samsung) в любых терминалах, которые принимают бесконтактные платежи.

Специально для запуска сервиса Halyk Bank объявил бонусную акцию – 10% бонусов на платежи Samsung Pay с картами Halyk Bank.

Уже сейчас Клиенты Halyk Bank могут первыми в Казахстане установить приложение Samsung Pay и подключить карты Visa или MasterCard от Halyk Bank.

Для этого достаточно пройти короткую регистрацию (подробная инструкция представлена на сайте https://halykbank.kz/samsung). Поддерживаются все современные смартфоны Samsung с модулем NFC, начиная с линейки Galaxy S6 2015 года.

Сервис абсолютно безопасен. Все данные платежных карт в Samsung Pay надежно защищены. В сервисе реализована надежная трехуровневая защита, обеспечивающая безопасность платежных операций: авторизация по отпечатку пальца (необходимая для каждой покупки), токенизация и Samsung KNOX. Samsung KNOX – встроенная система безопасности, которая защищает смартфон от попыток вредоносных атак и непрерывно отслеживает возможные уязвимости в смартфоне. Она обеспечивает надежное хранение на смартфоне данных банковской карты в зашифрованном виде в защищенном контейнере внутри Samsung KNOX, отдельном от операционной системы. Информация о владельце и другие данные не хранятся в телефоне или на серверах корпорации, а, следовательно, сохраняются в глубокой тайне.

«Благодаря новым коммуникационным и банковским технологиям, рынок безналичных платежей в нашей стране в последнее время существенно вырос, - говорит Председатель Правления Halyk Bank Умут Шаяхметова, - Halyk Bank, в этом смысле, находится в тренде, развивая курс на дальнейшую цифровизацию наших бизнес процессов. Сегодня мы вместе с компанией Samsung Electronics представляем на рынке Казахстана уникальный комфортный сервис. Это еще один удобный способ бесконтактной оплаты, предлагаемый нашим банком, в дополнение к QR-платежам и прочим сервисам, которые уже сегодня используются в магазинах, кафе, ресторанах, общественном транспорте, и даже при оплате государственных услуг на портале электронного правительства (eGov)».

Официальный запуск Samsung Pay состоится в конце февраля 2020 года. Смарт часы Galaxy Watch будут поддерживать Samsung Pay с марта 2020 года.