Halyk Bank признан лучшим банком в Казахстане по версии международного издания International Finance

По результатам ежегодного отбора «International Finance Awards 2019» авторитетного журнала для бизнеса и финансов «International Finance» Halyk Bank удостоился звания «Best Managed Bank – Kazakhstan 2019» («Лучшее управление банком – Казахстан 2019»).

Победитель номинации был выявлен на основании выводов квалифицированных мировых экспертов в области финансовой/банковской индустрии, управления активами, брокерской деятельности, страхования.

«Нам приятно осознавать, что управленческий потенциал Группы Halyk отмечен высокой наградой авторитетного финансового издания. Объективная оценка международных экспертов еще раз подтверждает широкие возможности Группы, сохраняющей, благодаря выверенной стратегии, хорошие темпы роста, являющейся надежным деловым партнером на финансовом рынке Казахстана и в странах присутствия», - отметила Председатель Правления Halyk Bank Умут Шаяхметова.

Решения о присуждении наград «International Finance Awards» отражают инновационные стратегии, процессы, тренды, качественные изменения и прогрессивные достижения, происходящие в мировом финансовом собществе. Издание «International Finance» учредило награды с целью признания тех компаний, которые наилучшим образом проявили и зарекомендовали себя в определенных сферах мира финансов: банковском, страховом, брокерском и др.