Halyk Bank осуществил докапитализацию КБ «Москоммерцбанк» на сумму 3 млрд. рублей
Halyk Bank, единственный акционер КБ «Москоммерцбанк» (АО), принял решение об увеличении количества объявленных обыкновенных акций КБ «Москоммерцбанк» (АО)
Halyk Bank, единственный акционер КБ «Москоммерцбанк» (АО), принял решение об увеличении количества объявленных обыкновенных акций КБ «Москоммерцбанк» (АО) до 3 млн. штук номинальной стоимостью 1 000 рублей.
После прохождения всех необходимых процедур по получению разрешения Центрального Банка РФ уставный капитал КБ «Москоммерцбанк» (АО) по МСФО был увеличен на 3 млрд. рублей, при этом по РСБУ процедура увеличения капитала планируется к завершению ближе к концу декабря 2019 года.
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КБ «Москоммерцбанк» (АО), дочерняя компания Halyk Bank – универсальный банк, основанный в 2001 году. КБ «Москоммерцбанк» (АО) предоставляет широкий спектр банковских продуктов, услуг для корпоративных и частных клиентов, финансовых институтов. Приоритетными направлениями его деятельности являются кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, корпоративный сектор, работа по выпуску банковских гарантий, эквайринг в торгово-сервисных точках и розничный бизнес.