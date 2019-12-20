Halyk Bank осуществил докапитализацию КБ «Москоммерцбанк» на сумму 3 млрд. рублей

Halyk Bank, единственный акционер КБ «Москоммерцбанк» (АО), принял решение об увеличении количества объявленных обыкновенных акций КБ «Москоммерцбанк» (АО) до 3 млн. штук номинальной стоимостью 1 000 рублей.

После прохождения всех необходимых процедур по получению разрешения Центрального Банка РФ уставный капитал КБ «Москоммерцбанк» (АО) по МСФО был увеличен на 3 млрд. рублей, при этом по РСБУ процедура увеличения капитала планируется к завершению ближе к концу декабря 2019 года.

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КБ «Москоммерцбанк» (АО), дочерняя компания Halyk Bank – универсальный банк, основанный в 2001 году. КБ «Москоммерцбанк» (АО) предоставляет широкий спектр банковских продуктов, услуг для корпоративных и частных клиентов, финансовых институтов. Приоритетными направлениями его деятельности являются кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, корпоративный сектор, работа по выпуску банковских гарантий, эквайринг в торгово-сервисных точках и розничный бизнес.