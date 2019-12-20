Алматы
  1. Главная
  2. Новости
  3. Halyk Bank осуществил докапитализацию КБ «Москоммерцбанк» на сумму 3 млрд. рублей
АО Народный Банк Казахстана
АО Народный Банк Казахстана
20.12.2019

Halyk Bank осуществил докапитализацию КБ «Москоммерцбанк» на сумму 3 млрд. рублей

Halyk Bank, единственный акционер КБ «Москоммерцбанк» (АО), принял решение об увеличении количества объявленных обыкновенных акций КБ «Москоммерцбанк» (АО) до 3 млн. штук номинальной стоимостью 1 000 рублей.

После прохождения всех необходимых процедур по получению разрешения Центрального Банка РФ уставный капитал КБ «Москоммерцбанк» (АО) по МСФО был увеличен на 3 млрд. рублей, при этом по РСБУ процедура увеличения капитала планируется к завершению ближе к концу декабря 2019 года.

***

КБ «Москоммерцбанк» (АО), дочерняя компания Halyk Bank   – универсальный банк, основанный в 2001 году. КБ «Москоммерцбанк» (АО) предоставляет широкий спектр банковских продуктов, услуг для корпоративных и частных клиентов, финансовых институтов. Приоритетными направлениями его деятельности являются кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, корпоративный сектор, работа по выпуску банковских гарантий, эквайринг в торгово-сервисных точках и розничный бизнес.

Другие новости по темам:
КазахстанНовости банков Казахстана
АО Народный Банк Казахстана
АО Народный Банк Казахстана
Азамат Батыркожа назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Азамат Батыркожа назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Постановлением Правительства Батыркожа Азамат Байкуанышулы назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
Сегодня, в 6:53
Мирас Дауленов назначен вице-министром образования и науки РК
Мирас Дауленов назначен вице-министром образования и науки РК
Постановлением Правительства Республики Казахстан Дауленов Мирас Мухтарович назначен на должность вице-министра образования и науки Республики Казахстан
Сегодня, в 5:02
Правительство утвердило План законопроектных работ на 2020 год
Правительство утвердило План законопроектных работ на 2020 год
На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК рассмотрен ход исполнения Плана законопроектных работ Правительства на 2019 год и проект Плана на 2020 год.
Сегодня, в 4:16
Последние новости
Компания месяца
МФО «KMF» - микрофинансовая организация
МФО «KMF» - микрофинансовая организация