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АО Народный Банк Казахстана
АО Народный Банк Казахстана
Сегодня, в 5:10

Halyk Bank опубликовал опровержение об утечке данных

В связи с материалами, вышедшими на ряде информационных ресурсов, со ссылкой на сомнительный первоисточник Migalki.pw об «утечке» персональных данных клиентов, АО «Народный Банк Казахстана» (Halyk Bank) заявляет, что изложенные в вышеназванных материалах данные проверены и не соответствуют действительности, дискредитируют деловую репутацию АО «Народный Банк Казахстана».

Банк в целях обеспечения безопасности и удобства своих клиентов применяет целый комплекс эффективных защитных мер, направленых на идентификацию клиента и обеспечение безопасности персональных данных.

Доступ клиентов к продуктам Банка посредством онлайн-сервисов защищен с использованием современных технических средств, соответствует требованиям безопасности Национального Банка РК и международных стандартов безопасности. Кроме того, Банк ведет постоянную работу по повышению уровня защищенности наших сервисов с использованием передовых средств защиты.

На основании вышеизложенного, Банк напоминает, что распространение заведомо ложной информации преследуется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Поэтому, Банк оставляет за собой право обратиться в судебные и правоохранительные органы для защиты своих конституционных прав.

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