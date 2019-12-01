Хакеры похитили с криптовалютной биржи Upbit $49 млн

Похоже, что череда краж и случаев мошенничества, связанных с цифровыми валютами, прекратится не скоро. На этот раз атаке хакеров подверглась южнокорейская криптовалютная биржа Upbit. Стало известно, что злоумышленникам удалось перевести из «горячего» кошелька биржи 342 000 Ethereum, общая стоимость которых составляет около $49 млн.

После этого инцидента биржа временно приостановила работу, запретив осуществление операций ввода и вывода криптовалюты. Оставшиеся нетронутыми активы были оперативно переведены в «холодные» кошельки биржи, не доступные для атаки. Было объявлено о том, что биржа возместит убытки пользователей из собственных активов, но операции ввода и вывода останутся заблокированными в течение двух недель.

Существует широкий круг сторон, которые потенциально могут быть причастны к данному инциденту. В краже криптовалюты могут быть замешаны независимые или правительственные хакеры. Кроме того, нельзя исключать того, что перед нами не кража, а случай мошенничества, организованный криптовалютной биржей. По мнению некоторых специалистов, достаточно подозрительным в этой истории является то, что кража была осуществлена в тот момент, когда биржа проводила запланированное перемещение активов.

Данный случай стал очередным инцидентом в сфере цифровых валют, которых становится всё больше. Не так давно специалисты компании CipherTrace провели исследование, на основании которого было подсчитано, что суммарные убытки на криптовалютном рынке за первые три квартала 2019 года составляют порядка $4,4 млрд. Это говорит о том, что сервисам, позволяющим проводить разные операции с цифровыми валютами, нужно сделать больше для защиты кошельков от атак хакеров.