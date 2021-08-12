Хакеры похитили $611 млн в результате взлома протокола для обмена токенами Poly Network

Poly Network взломали в процессе крупнейшей на текущий момент хакерской атаки в сфере DeFi. Преступники украли $611 млн: $273 млн в токенах на блокчейне Ethereum, $253 млн на Binance Smart Chain и $85 млн в стейблкоине USDC на блокчейне Polygon.

Биржи сейчас пытаются решить проблему и заблокировать украденные активы. Чем закончиться история - пока непонятно.