Хакеры начали возвращать блокчейн-платформе Poly Network часть похищенной криптовалюты на сумму около $600 млн

Злоумышленники отправили Poly Network встроенное в криптовалютную транзакцию сообщение, в котором заявили, что готовы вернуть похищенные средства, пишет CNBC.

В ответ блокчейн-платформа перечислила адреса для отправки денег. Poly Network отчиталась, что пока злоумышленники вернули криптовалюту на сумму около $4,8 млн.

По мнению главного научного сотрудника аналитической фирмы по блокчейну Elliptic, несмотря на кражу, хакерам достаточно трудно отмыть и обналичить криптовалюту. По его мнению, они пришли к выводу, что самое безопасное в этой ситуации — просто вернуть криптовалюту.

Всего хакеры похитили у межсетевого протокола Poly Network криптовалюту на сумму около $600 млн. После этого платформа призвала майнеров внести в чёрный список токены с адресов злоумышленников, а самих хакеров попросила вернуть криптовалюту.