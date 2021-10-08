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08.10.2021

Хакер взломал стриминговую платформу Twitch

Хакер взломал стриминговую платформу Twitch

Twitch, платформа для прямых трансляций киберспорта, принадлежащая Amazon, была взломана в среду.

Twitch, платформа для прямых трансляций киберспорта, принадлежащая Amazon, была взломана в среду, в результате чего хакер получил подробную информацию о платежах создателям контента и неизданном продукте Amazon Game Studios, пишет CNBC.

Анонимный хакер заявил, что опубликует информацию, чтобы способствовать конкуренции в мире потокового онлайн-видео, и назвал сообщество Twitch «отвратительной токсичной помойкой» в своем сообщении на платформе 4chan. Он утверждал. что получил более 125 гигабайт данных, которые, в частности, включают исходный код Twitch и упоминание о планах Amazon Game Studio по запуску интернет-магазина компьютерных игр, который будет соперником лидера отрасли Steam.

Как пишет Reuters, позже Twitch указала на «ошибку» в изменении конфигурации сервера, которая могла позволить хакеру украсть конфиденциальную информацию.

Платформа заявила, что все еще оценивает последствия и что она сбросила все ключи и коды, которые позволяют влиятельным лицам и стримерам подключаться и публиковать контент для пользователей. Платформа также отметила, что не хранит полные данные кредитных карт.

Amazon купила Twitch в 2014 году почти за $1 млрд. Платформа, которую в среднем ежедневно посещают более 30 млн человек, становится все более популярным среди музыкантов и геймеров.

Ранее на этой неделе компания Facebook обвинила «неправильное изменение конфигурации» во время плановых работ по техническому обслуживанию центров обработки данных в отключении, которое блокировало доступ к соцсети 3,5 млрд пользователей в течение почти 6 часов.

Позже Facebook подтвердила, что ошибка не связана с какой-либо злонамеренной деятельностью.

Фото: them.us

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Безопасность и мошенничествоAmazon
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