Хакер взломал криптобиржу Liquid и похитил $74 млн в крипте

Японская криптобиржа Liquid заявила о взломе. Площадка сообщила в Twitter, что было украдено около $74 млн в криптоактивах, пишет Market Insider.

«Мы с сожалением сообщаем, что горячие кошельки (с подключением к Интернету) #LiquidGlobal были скомпрометированы, мы перемещаем активы в холодный кошелек. В настоящее время мы проводим расследование и будем предоставлять регулярные обновления. В то же время депозиты и снятие средств будут приостановлены», — говорится в сообщении биржи.

В результате взлома были украдены монеты биткоинов, эфира, XRP и TRX. Биржа заявила, что отслеживает движение активов и работает с другими биржами, чтобы заморозить украденные средства и вернуть их.

Джонни Лю, генеральный директор криптобиржи KuCoin, подтвердил, что знает о взломе, и KuCoin заморозила адреса хакера.

На момент написания статьи на Ethereum адресе хакера находились средства эквивалентные почти $44,8 млн, в то время как биткойн-адрес содержал токены на сумму примерно $4,8 млн.

Криптографические взломы и другие преступления, связанные с криптовалютой, становятся все более распространенными. По данным разведывательной компании CipherTrace, с января по конец июля кражи, взломы и мошенничество затронули криптоактивы на сумму $681 млн.

Эта цифра почти удвоилась только за последнюю неделю, поскольку платформа DeFi Poly Network была взломана, а средства на сумму более $600 млн были украдены в результате того, что было названо одним из крупнейших крипто-ограблений за всю историю.

Хакер вернул часть активов и заявил, что готов показать уязвимости системы. В ответ Poly Network выслала ему награду в $500 тыс. за возврат средств и предложила должность советника по безопасности.

Фото: focus.ua