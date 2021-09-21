Хакер украл $12,7 млн в биткоинах из сети ​​pNetwork

Хакер украл с платформы криптопереводов компании pNetwork 227 аналогов биткоинов на сумму $12,7 млн ​ (9,3 млн фунтов стерлингов), пишет Yahoo Finance.

«Мы с сожалением сообщаем сообществу, что злоумышленник смог использовать ошибку в нашей кодовой базе, атаковать pBTC на BSC и похитить 277 BTC (большую часть залогового обеспечения)», — написала компания в Twitter, подчеркнув, что «другие средства в pNetwork в безопасности».

Извинившись за инцидент, она заявила, что что система будет восстановлена в течение нескольких часов, правда, чуть позже повторно обратилась к клиентам, признавшись, что ей потребуется больше времени — до нескольких дней — для активации дополнительных мер безопасности, что означает более низкую скорость обработки транзакций. Компания ясно дала понять, что «ставит безопасность выше скорости». При этом ошибка системы, согласно ее заявлению, уже обнаружена и исправлена.

Напомним, что аналоги биткоина (или pBTC) — это так называемые «обернутые» токены (wrapped tokens, WBTC) компании pNetwork. Этот токен в блокчейне смарт-контракта можно использовать исходя из соотношения 1:1 к стоимости биткоина. Это означает, что биткоин косвенно можно использовать в протоколах децентрализованного финансирования (DeFi), хотя у самого биткоина пока нет DeFi-экосистемы подобной Ethereum, Solana и BSC.

Хакерский взлом произошел на Binance Smart Chain, которая также была использована во время взлома Poly Network на $610 млн в начале этого года — крупнейшем ограблении DeFi в истории.

Компания предложила хакеру вознаграждение в размере $1,5 млн за возврат украденных средств, но добавила для своих клиентов, что «это маловероятно».

«К сожалению, поиск уязвимостей — это часть игры, но мы все хотим, чтобы экосистема DeFi продолжала расти, а возврат средств — это шаг в этом направлении», — говорится в ее заявлении.

За последние сутки управляющий токен pNetwork (PNT) потерял 18% своей стоимости.

Фото: ixbt.com