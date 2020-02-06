Грузооборот в морских портах Казахстана составил 5 млн. тонн

Отрасль водного транспорта является одной из перспективно развивающихся направлений транспортно-логистического комплекса, актуальность которого обусловлена интенсивным увеличением грузооборота в морских портах Казахстана, развитием экспортных и транзитных перевозок.

Оказывающие услуги судам различного тоннажа морские порты Актау, Баутино и Курык, на сегодня, имеют все возможности для дальнейшего развития экономики Казахстана. Республиканское государственное учреждение «Морская администрация портов РК» Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК является территориальным подразделением, осуществляющим контрольно-надзорные и реализационные функции в области эксплуатации морских судов в акватории данных морских портов. По итогам 2019 года их общий грузооборот составил более 5 млн.тонн.

Перед выходом судов в море, инспекторами Морской администрации портов осуществляется осмотр в соответствии с международной конвенцией, ратифицированной РК, а также действующими законодательными актами. За 2019 год в трех портах оформлено 4174 судозаходов, осмотрено 340 судов перед выходом в море. Отказано выходу в море 11-ти морским судам. За совершение административного правонарушение возбуждено 56 административных дел.

В ходе осмотра судна проверяются судовые и регистровые документы, действующие свидетельства судна, дипломы и свидетельства экипажа судна, аварийные спасательные средства, средства пожаротушения, навигационные и механические оборудования, машинное отделение, корпус судна, грузовая марка, документы перевозимого груза.

Стоит отметить, с момента создания Морской администрации портов Республики Казахстан осуществляется выдача удостоверения личности моряка и мореходной книжки, которая дает возможность казахстанским морякам работать во всем мире. Также с 2020 года начата выдача профессионального диплома моряка.