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В среду, в 12:00

Группа «РОСНАНО» и казахстанская ОХК подписали соглашение о совместных инвестиций в химическую отрасль

Группа «РОСНАНО» и казахстанская ОХК подписали соглашение о совместных инвестиций в химическую отрасль

Компании планируют совместно инвестировать в компании химического сектора в России и в Казахстане.

Компании планируют совместно инвестировать в компании химического сектора в России и в Казахстане. ТОО «Объединенная Химическая Компания», как отраслевой эксперт в сфере химической промышленности, выступит в качестве казахстанского оператора инвестиционной платформы, создаваемой между химическим Фондом «РОСНАНО-СИНТЕЗ» и АО «ФНБ «Самрук-Казына». Об этом сообщает пресс-служба ОХК.

«Как и у химического Фонда «РОСНАНО –СИНТЕЗ», так и у ТОО «Объединенная химическая компания» имеются хорошие условия и действующие инструменты для развития проектов с высокой добавленной стоимостью в сфере нефтехимии и проектов, в рамках реализации концепции зеленой экономики», – сообщил Председатель Правления ТОО «Объединенная химическая компания» Жанат Рашидович Тусупбеков.

 «В рамках соглашения мы уже определили перечень проектов первого приоритета в сфере нефтепромысловой и строительной химии, а также планируем создавать решения по улавливанию СО2 и производству голубого водорода. На рассмотрении на данный момент 4 инвестиционных проекта, до конца 2021 года мы согласуем детали реализации первого проекта. Также в наших планах расширение сотрудничества в части НИОКР и других перспективных проектов нефтегазохимии, не ограничиваясь текущим перечнем», – рассказал Управляющий директор по инвестиционной деятельности «РОСНАНО» Владимир Коновалов.

Потребности Республики Казахстан и Российской Федерации в нефтепромысловой и строительной химии часто покрываются за счет импорта, что, учитывая значительные сырьевые запасы обеих стран, открывает широкие возможности для сотрудничества.

Проект по удалению СО2 с применением аминов из технологических и дымовых газов обусловлен ратификацией Парижского соглашения и наличием в Казахстане большого количества предприятий, нуждающихся в декарбонизации. Проект будет полностью обеспечен сырьем благодаря планируемому вводу в эксплуатацию завода по производству алкилэтаноламинов в Дзержинске в 2023 году.  Группа «Синтез ОКА» уже приступила к строительству при содействии РОСНАНО. 

Потенциальный объем инвестиций в проекты первого приоритета может составить до 5 млрд. руб.

Фото: ucc.com.kz

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