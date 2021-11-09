Группа инвесторов купит производителя ПО McAfee за $14 млрд

Специализирующаяся на кибербезопасности McAfee сообщила в понедельник, что консорциум во главе с американской частной инвестиционной компанией Advent International приобретет ее в рамках сделки на сумму $14 миллиардов.

Переход на удаленную работу, вызванный пандемией, и рост числа кибератак подстегнули спрос на антивирусы и программное обеспечение для цифровой безопасности.

Компания, основанная американским предпринимателем Джоном Макафи в 1987 году, первой вывела на рынок коммерческий антивирус. Intel купила ее в 2011 году.

За последние несколько лет McAfee укрепила свой основной бизнес программного обеспечения для кибербезопасности, ориентированный на розничных клиентов, за счет повышения цен, новых партнерских программ и хороших показателей лояльности клиентов.

Группа инвесторов в рамках сделки купит все находящиеся в обращении обыкновенные акции McAfee за $26 за бумагу. Цена приобретения предусматривает премию в 22,6% к цене бумаг компании на момент закрытия торгов 4 ноября - последних перед тем, как Wall Street Journal сообщила о переговорах о сделке.