Граждане 31 страны потеряли из-за COVID более 28 млн лет жизни

За 2020 год коронавирус сократил общую ожидаемую продолжительность жизни населения 31 страны на 28,1 млн лет. Такие выводы сделала группа ученых под руководством эпидемиолога Назрула Ислама из Оксфордского университета, пишет Bloomberg.

Специалисты проанализировали данные по смертности в 37 странах с высоким уровнем дохода с 2005 по 2020 год — с разбивкой по возрасту и полу. В числе стран, которые исследовали ученые, число потерянных лет жизни превысило ожидания во всех, кроме Тайваня, Новой Зеландии, Норвегии, Исландии, Дании и Южной Кореи. Самое крупное сокращение показателя эксперты выявили в России, США, Болгарии, Литве, Чили и Испании.

Ученые оценивали разницу между ожидаемой и реальной продолжительностью жизни с учетом возраста умерших. Предыдущие исследования базировались на исторических данных и оценке избыточной смертности. Она включает как летальные исходы от коронавируса, так и те, которые были косвенно связаны с пандемией и ее последствиями, а также локдаунами.

Фото: news.un.org