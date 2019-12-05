Гранты для студентов теперь будет выдавать Минсельхоз
МОН РК передает МСХ некоторые функции по формированию образовательных грантов.
МОН РК передает МСХ некоторые функции по формированию образовательных грантов.
Минсельхоз Казахстана инициировал ряд поправок в национальное законодательство, которые касаются подготовки специалистов для сельскохозяйственной отрасли.
В соответствии с этими изменениями, Минобразования и науки РК передаст Минсельхозу право формировать объем, а также утверждать распределение и размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов по сельскохозяйственным специальностям с высшим и послевузовским образованием.
В МСХ считают, что новшество позволит точечно формировать госзаказ, обоснованно определять объем финансирования, проводить справедливый отбор вузов, ведущих подготовку кадров, и, в целом, правильно концентрировать гранты по специальностям, а не распылять их.
Закон, закрепляющий указанное нововведение, был подписан Главой государства К.Токаевым 28 октября 2019 года, а норма, касающаяся формирования грантов на обучение, вступает в силу с 6 января 2020 года.
Напомним, закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования АПК» направлен на совершенствование законодательства в сфере агропромышленного комплекса и предусматривает более 800 поправок в 13 кодексов и 29 законов Казахстана.