Государственные услуги в сфере строительства и ЖКХ переводятся в электронный формат

В целом, омитетом по делам строительства и ЖКХ МИИР РК предоставляются 3 вида государственных услуг, это:

аккредитация юридических лиц осуществляющих технический надзор и техническое обследование по объектам первого и второго уровней ответственности;

аккредитация юридических лиц, претендующих на проведение комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов;

аккредитация негосударственных аттестационных центров по аттестации инженерно-технических работников, участвующих в процессе проектирования и строительства.

В настоящий момент эти услуги оказываются в бумажном формате и предусматривают следующий механизм:

В целях исключения коррупционных рисков при оказании услуг и обеспечения прозрачности процессов, две государственные услуги Комитета до конца текущего года будут переведены в электронный формат и оказываться через Портал электронного правительства, это аккредитация юридических лиц осуществляющих технический надзор и техническое обследование по объектам первого и второго уровней ответственности и аккредитация негосударственных аттестационных центров по аттестации инженерно-технических работников, участвующих в процессе проектирования и строительства. Таким образом, будет исключен человеческий фактор в виде контакта сотрудников с услугополучателями, сроки рассмотрения сократятся с 15 рабочих дней до 20-40 минут.

В настоящий момент внесены соответствующие изменения в НПА и идёт техническая подготовка информационных систем.

Вместе с тем, ведется работа по введению саморегулирования экспертной деятельности (срок введения 2020 год), где аккредитация частных экспертных организаций и аттестация экспертов по частной экспертизе проектов передаются в рынок. Данная мера позволит установить профессиональный контроль за субъектами экспертного рынка и усилит их ответственность путем внедрения страхования.