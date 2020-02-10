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Министерство сельского хозяйства РК
Министерство сельского хозяйства РК
Вчера, в 8:11

Госинспекторы по карантину растений МСХ РК выписали штрафов на 38 млн тенге

В 2019 году государственные инспекторы МСХ РК выявили около 2,5 тысяч нарушений законодательства в области карантина растений, допущенных при импорте подкарантинной продукции в Республику Казахстан. В основном это были нарушения запрета провоза растительной продукции и растений в ручной клади из Узбекистана – 1 321 случай. В числе других – ввоз без фитосанитарного сертификата, ввоз запрещенной продукции, карантинных объектов и подкарантинной продукции с недействительным фитосанитарным сертификатом и т.д.

В результате, на лиц, пытавшихся завезти продукцию в Казахстан, наложено 657 административных штрафов на 38,6 млн. тенге. Возвращено более 2,1 тысячи партий подкарантинной продукции (9,6 тысячи тонн, 2,8 тысячи куб.м. и 110 тысяч единиц посадочного материала и цветов).

Кроме того, в страны-экспортеры – РФ, Республику Узбекистан, Кыргызскую Республику и Китайскую Народную Республику - направлено 488 официальных уведомлений о несоответствии продукции.

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