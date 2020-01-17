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Министерство труда и социальной защиты населения РК
Министерство труда и социальной защиты населения РК
Сегодня, в 7:27

Госинспекторами труда защищены права более 41 тыс. работников в 2019 году

В 2019 году государственными инспекторами труда в 1 771 предприятии республики выявлена задолженность по заработной плате перед 43,3 тыс. работниками на сумму более 6,1 млрд тенге. В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 41 тыс. работников. Им выплачено 5,4 млрд тенге.

Руководителям данных предприятий выдано 1 285 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 141 млн тенге. 

В целом за 2019 год государственными инспекторами труда проведено 9 513 проверок, выявлено более 12,9 тыс. различных нарушений трудового законодательства РК и наложено штрафов на сумму 467 млн тенге. 

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