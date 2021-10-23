Google снизила комиссию для разработчиков в Google Play до 15%

Американская Google, которая входит в холдинг Alphabet nc., уменьшила комиссию для разработчиков в своем магазине приложений Google Play вдвое - до 15%, говорится в сообщении компании.

Таким образом разработчики приложений по подписке, которые выкладывают свою продукцию в магазин впервые, больше не должны ждать года, чтобы комиссия снизилась с 30% до 15%. Новые правила касаются исключительно продажи подписок на приложения, но не покупок внутри этих приложений, отмечается в релизе.

Правила вступят в силу с 1 января 2022 года. Изменения затронут около 99% разработчиков.

Техгигант также снизит комиссию до 10% для определенных вертикальных приложений (программные приложения, разработанные для конкретной отрасли или организации) на платформе Play Media Experience Program.

"Приложения по подписке стали одним из наиболее быстрорастущих опций для разработчиков, но мы также знаем, что разработчики таких продуктов сталкиваются с проблемами в привлечении и удержании клиентов, - прокомментировал новые правила вице-президент Google по управлению продуктами Самир Самат. - Мы сотрудничали с разработчиками приложений для знакомств, фитнеса, образовательных и других секторов для того, чтобы понять нюансы их бизнеса..., и мы поняли, что отток подписчиков не позволяет им в полной мере получить выгоду от уменьшения комиссии. Поэтому мы продолжим упрощать систему, чтобы обеспечить им эту выгоду".

Мера по снижению комиссии Google предпринимается на фоне растущего давления на компанию и ее конкурента Apple Inc. как от разработчиков, так и от регуляторов и законодателей из многих стран с тем, чтобы они сделали свои платформы более доступными.

Ранее Apple предприняла аналогичный шаг, но менее комплексный. Компания уменьшила комиссию в App Store с 30% до 15% лишь для некоторых приложений, включая те, годовая выручка которых меньше $1 млн, а также новостные приложения и некоторые премиум сервисы видео стриминга, входящие в программу Apple.

Фото: rg.ru