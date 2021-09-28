Google снижает комиссию за использование облачного сервиса

Доходы Google, которые компания получает, когда клиенты покупают программное обеспечение у других поставщиков на его облачном рынке, сократятся, сообщает CNBC.

По данным издания, Google Cloud Platform сокращает свою комиссию с 20% до 3%.

Это последняя попытка облачной группы стать более конкурентоспособной с тех пор, как Томас Куриан стал генеральным директором в 2019 году после карьеры в Oracle Corporation. Во втором квартале Google сообщила об операционном убытке в размере $591 млн в облачном сегменте при выручке в $4,6 млрд.

Google, которая уступает Amazon Web Services и Microsoft Azure в облачной инфраструктуре, пытается привлечь независимых производителей программного обеспечения для продуктов через свой облачный сервис.

«Наша цель — предоставить партнерам лучшую платформу и самые конкурентоспособные стимулы в отрасли, — сообщил CNBC представитель Google по электронной почте. — Мы можем подтвердить, что изменения в структуре комиссионных сборов на нашей торговой площадке находятся в процессе разработки, и скоро мы расскажем об этом подробнее».

В июле Google снизил процент, удерживаемый от покупок через Play Store, где потребители покупают приложения, с 30% до 15% с 30% для тех разработчиков, у которых ежегодный доход меньше $1 млн.

О таком же сокращении в этом году объявила компания Apple после многочисленных исков и политического давления.

В рамках иска, поданного Epic Games, судья в Калифорнии в этом месяце постановил, что Apple больше не будет запрещать разработчикам предоставлять ссылки для оплаты услуг вне приложения Apple.

Между тем, в августе Microsoft снизила процент, удерживаемый от покупок игр в своем магазине приложений для Windows, с 30% до 12%.

На облачной торговой площадке Google клиенты могут найти продукты известных компаний-разработчиков программного обеспечения.

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