Google продлил удаленку до января 2022 года

В июле компания планировала выйти в офис в октябре.
- Теперь сотрудники смогут вернуться в офис не раньше 10 января. Об этом в своём блоге написал гендиректор компании Сундар Пичаи.
- По словам Пичаи, после 10 января сотрудникам будет предоставлена гибкость при выборе режима работы. Также офисы компании в разных странах сами будут решать, когда следует выйти из удалёнки. Сотрудников уведомят, как минимум, за 30 дней.
- Google постоянно корректирует даты возвращения в офис из-за ситуации с Covid-19. В декабре 2020 года она сообщила, что работа из офисов возобновиться 1 сентября 2021 года. В июле компания перенесла дату на 18 октября и перестала пускать в офисы по всему миру сотрудников без прививок от Covid-19.