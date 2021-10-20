Google представил новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro с процессором собственного производства

Американская корпорация Google представила новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro на базе процессоров собственного производства. Презентация новинок прошла во вторник в онлайн-формате. Трансляция велась на сайте компании.

Pixel 6 и Pixel 6 Pro оснащены экранами диагональю 6,4 дюйма и 6,7 дюйма соответственно. Стандартная версия смартфона получила две основных камеры на задней панели, большая - три.

Главным новшеством стало то, что смартфоны от Google впервые обзавелись собственным процессором, получившим название Tensor. По утверждению производителей, он позволит новинкам работать на 80% быстрее предшественников. Смартфоны оснащены 8 Гб и 12 Гб оперативной памяти соответственно. Объем встроенной памяти достигает 256 Гб и 512 Гб в зависимости от модели.

Новинки представлены в трех цветовых решениях - коралловом, морской пены и черном для Pixel 6 и солнечном, облачно-белом и черном для Pixel 6 Pro. Цены на новые смартфоны Google начинаются от $599 за стандартную модель и от $899 - за большую.

Вице-президент корпорации Рик Остерлох ранее сообщал, что новый чип "позволит предоставить пользователям доступ к инновациям в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения". Ранее в Google при производстве смартфонов использовались процессоры от компании Qualcomm. Первые мобильные устройства линейки Pixel были представлены в 2016 году.

Фото: interfax.ru