Google покупает стартап в сфере технологий для розничных торговцев
Google покупает ирландский стартап Pointy, который занимается разработкой решений для представителей розничной торговли.
Google покупает ирландский стартап Pointy, который занимается разработкой решений для представителей розничной торговли. Об этом сообщается в блоге стартапа.
Благодаря своим разработкам Pointy помогает ритейлерам, которые намерены запустить онлайн-магазин, расширить свое присутствие в интернете. Так, розничные торговцы используют программное обеспечение ирландского стартапа для автоматического отслеживания ассортимента магазинов. Вся информация отображается в Google в разделе «See what’s in store», что позволяет покупателям находить необходимые им товары в магазинах, размещенных вблизи дома или работы.
Для этого в Pointy разработали устройство, которое подключается к сканеру штрих-кода или POS-системе. После установки устройство регистрирует каждый товар, проданный ритейлером, после чего формирует цифровой реестр продукции, который может отображаться в органических результатах Google-поиска.
Хотим поделиться новостью. Pointy заключила соглашение, в рамках которого компания будет приобретена Google. Сделка будет закрыта в ближайшие недели. Последние шесть лет были невероятным приключением, и сегодня для нас начинается новая глава. Мы гордимся тем, что предоставляем свой сервис местным ритейлерам практически в каждом мегаполисе и маленьком городе в США и по всей Ирландии. К нашей команде присоединилось много талантливых людей, мы получили поддержку от влиятельных инвесторов и наладили несколько партнерств, - говорится в блоге Pointy.
Отмечается, что Pointy и Google тесно сотрудничают в течение последних нескольких лет. В Pointy заявляют, что они разделяют мнение техгиганта о технологиях и о том, как они могут улучшить работу местных предприятий. Главная цель стартапа — помочь ритейлерам выйти в интернет, а также дать им инструменты, необходимые для онлайн-процветания.