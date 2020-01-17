Google покупает стартап в сфере технологий для розничных торговцев

Google покупает ирландский стартап Pointy, который занимается разработкой решений для представителей розничной торговли. Об этом сообщается в блоге стартапа.

Благодаря своим разработкам Pointy помогает ритейлерам, которые намерены запустить онлайн-магазин, расширить свое присутствие в интернете. Так, розничные торговцы используют программное обеспечение ирландского стартапа для автоматического отслеживания ассортимента магазинов. Вся информация отображается в Google в разделе «See what’s in store», что позволяет покупателям находить необходимые им товары в магазинах, размещенных вблизи дома или работы.

Для этого в Pointy разработали устройство, которое подключается к сканеру штрих-кода или POS-системе. После установки устройство регистрирует каждый товар, проданный ритейлером, после чего формирует цифровой реестр продукции, который может отображаться в органических результатах Google-поиска.

Хотим поделиться новостью. Pointy заключила соглашение, в рамках которого компания будет приобретена Google. Сделка будет закрыта в ближайшие недели. Последние шесть лет были невероятным приключением, и сегодня для нас начинается новая глава. Мы гордимся тем, что предоставляем свой сервис местным ритейлерам практически в каждом мегаполисе и маленьком городе в США и по всей Ирландии. К нашей команде присоединилось много талантливых людей, мы получили поддержку от влиятельных инвесторов и наладили несколько партнерств, - говорится в блоге Pointy.

Отмечается, что Pointy и Google тесно сотрудничают в течение последних нескольких лет. В Pointy заявляют, что они разделяют мнение техгиганта о технологиях и о том, как они могут улучшить работу местных предприятий. Главная цель стартапа — помочь ритейлерам выйти в интернет, а также дать им инструменты, необходимые для онлайн-процветания.