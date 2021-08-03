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03.08.2021

Google осенью представит смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro с собственным процессором

Google осенью представит новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro на базе процессоров собственного производства. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в блоге компании.

"Tensor - это наш первый специально изготовленный чип для телефонов Pixel, и на его основе будут работать [устройства] Pixel 6 и Pixel 6 Pro, [которые мы представим] этой осенью", - говорится в тексте.

По словам вице-президента корпорации Рика Остерлоха, новый чип "позволит предоставить пользователям доступ к инновациям в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения". Google предлагает потребителям обратить внимание на усовершенствованные камеру и технологию распознавания речи в новых смартфонах.

Первые мобильные устройства линейки Pixel были представлены в 2016 году. Сейчас Google при производстве смартфонов использует процессоры от компании Qualcomm.

Фото: ixbt.com

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