Google обжалует штраф в €500 млн, назначенный во Франции

Корпорация Google намерена обжаловать в апелляционном порядке назначенный ей во Франции штраф в €500 млн. Об этом сообщается в среду в заявлении французского представительства компании.

"Мы не согласны с рядом юридических положений вынесенного в отношении нас решения и считаем, что размер назначенного штрафа непропорционален тем нашим усилиям, которые мы прилагаем в рассматриваемой сфере [выплат по смежным правам]", - указал в заявлении Себастьен Миссофф, генеральный директор французского подразделения Google.

В середине июля 2021 года антимонопольный регулятор Франции выписал штраф Google в размере €500 млн за то, что корпорация не вела должным образом переговоры с издателями прессы о применении положений о смежных правах, в частности о вознаграждении редакторов за использование их контента. Французский регулятор при этом подчеркнул, что в случае, если он делает предписания в отношении компаний, они должны скрупулезно выполняться. По мнению французской стороны, в Google этого не сделали.

В апреле 2020 года Евросоюз одобрил директиву, усиливающую контроль за соблюдением законодательства об авторском праве при размещении работ в интернете. Помимо прочего, она расширяет права издателей СМИ, позволяя им получать вознаграждение при использовании их материалов интернет-платформами. Документ при этом разрешает сайтам свободно размещать адресные ссылки на статьи и другие материалы СМИ.

В конце июля 2019 года на основе этой директивы во Франции был принят закон о "создании смежного права в интересах информационных агентств и редакторов СМИ". Согласно этому документу, новостные агрегаторы, соцсети и иные интернет-платформы должны платить вознаграждение СМИ за публикацию их материалов в рамках специального соглашения. Размер выплат зависит не только от вложений издания в создание конкретного материала, но и от того, какую выгоду агрегатор получает от размещения соответствующих материалов.

Фото: bloomberg.com