Google хотела объединиться с Tencent для покупки Epic Games

Google рассматривала частичную или полную покупку Epic в ходе разбирательств перед запуском Fortnite на Android. Компания понимала, что Epic может не принять предложение и рассматривала другие варианты, пишет Protocol.

Одним из них было сближение с Tencent, которая владеет 40% Epic Games. Google собиралась либо выкупить акции у Tencent, либо объединиться с ней для покупки 100% акций Epic Games.

Также из документов суда стало известно, что Apple получала крупные выплаты за установку поисковой системы Google по умолчанию в браузере Safari на iPhone.

Представитель Apple также предлагал Google «действовать единым фронтом» для борьбы с попытками Epic снизить комиссию.

Также в документах упоминаются подробности инициативы Project Hug. Google запустила её после того, как Epic Games выпустила Fortnite для Android с возможностью его загрузки только через сайт.

Google подсчитала, что может потерять около $6 млрд выручки, если они последуют примеру Epic. Чтобы убедить разработчиков не уходить из Google Play, компания платила «сотни миллионов долларов» в рамках секретных сделок с 20 компаниями, в том числе Activision Blizzard.