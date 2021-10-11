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11.10.2021

Goldman Sachs ухудшил прогнозы для ВВП США на 2021 и 2022 гг.

Goldman Sachs ухудшил прогнозы для ВВП США на 2021 и 2022 гг.

Goldman Sachs снизил прогнозы роста экономики США на 2021 год до 5,6% и понизил ожидания на 2022 год до 4%.

Goldman Sachs снизил прогнозы роста экономики США на 2021 год до 5,6% и понизил ожидания на 2022 год до 4% из-за прогнозируемого сокращения налогово-бюджетной поддержки и более медленного, чем ожидалось, восстановления потребительских расходов.

Ранее банк рассчитывал, что ВВП Соединенных Штатов вырастет на 5,7% в текущем году и увеличится на 4,4% в следующем.

Аналитики Goldman Sachs указали на "более длительное влияние вируса на чувствительные к этому фактору потребительские услуги", а также на ожидания, что ситуация с поставками полупроводников, вероятно, не улучшится до первой половины 2022 года, что отложит пополнение запасов до следующего года.

Goldman снизил прогноз роста ВВП США в четвертом квартале текущего года, а также в первом квартале следующего до 4,5% с 5% и ухудшил ожидания на второй квартал 2022 года до 4% с 4,5%. Оценка роста в третьем квартале следующего года снижена до 3% с 3,5%.

Вместе с тем банк повысил прогноз роста в четвертом квартале 2022 года до 1,75% с 1,5%.

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