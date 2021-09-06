Goldman планирует IPO своего инвестиционного подразделения , оценка может превысить $5 млрд

Goldman Sachs планирует первичное размещение акций инвестиционного подразделения Petershill Partners, в рамках которого оценка бизнеса может превысить $5 миллиардов.

Petershill, владеющая миноритарными долями в различных фондах частного капитала, венчурных и хедж-фондах, станет независимой компанией под управлением Goldman Sachs Asset Management, сообщил Goldman Sachs в понедельник.

Сделка предусматривает продажу новых акций на сумму около $750 миллионов и существующих бумаг, в результате чего free float компании составит не менее 25%, что позволит Petershill войти в расчет индексов FTSE.

Goldman Sachs не приводит оценки стоимости компании, но близкий к сделке источник сообщил, что аналитики оценивают фирму более чем в $5 миллиардов. Листинг может состояться в Лондоне примерно через месяц, сказал источник.

Фото: ft.com