Главы правительств Казахстана и России встретятся в Москве

Как сообщила пресс-служба кабмина, премьер-министры планируют обсудить ключевые вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, реализацию крупных совместных проектов в энергетической, промышленной, транспортной и других областях. Мишустин и Мамин также поговорят об актуальных вопросах взаимодействия в Евразийском экономическом союзе и Содружестве Независимых Государств (СНГ).

В предыдущий раз Мишустин и Мамин провели рабочую встречу в августе в столице Казахстана Нур-Султане. По итогам переговоров российский премьер предложил подготовить новые совместные проекты двух стран.

В качестве перспективных направлений для увеличения объемов торговли он назвал такие отрасли, как горнодобывающая промышленность, энергетика, в том числе возобновляемая, мирный атом, информационные технологии. Мамин в свою очередь отметил, что отношения между странами «динамично развиваются по всему спектру двусторонних отношений».

По итогам переговоров стороны заключили ряд соглашений. Кроме того, в августе главы правительств РФ и Казахстана приняли участие в заседании Евразийского межправительственного совета в городе Чолпон-Ата в Киргизии.

Последний телефонный разговор Мишустина и Мамина состоялся 20 октября. Тогда они подчеркнули важность усиления борьбы с коронавирусом, а также обсудили торгово-экономическое сотрудничество, продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, транспорте, инфраструктуре и других областях.

Фото: newtimes.kz