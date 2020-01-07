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Ақ-Орда
Сегодня, в 8:23

Главы государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с праздником Рождества

Дорогие казахстанцы!

Поздравляю православных христиан нашей страны со светлым праздником Рождества!

Уходящий в глубь веков, этот день побуждает верующих вновь обратиться к вечным ценностям гуманизма, милосердия и любви к ближнему.

Межконфессиональное согласие является одним из важнейших факторов успешного развития Казахстана. Мы строим и развиваем нашу страну на основе фундаментального принципа единства в многообразии и поэтому уверенно смотрим в будущее.

Являясь неотъемлемой частью нашего общества, православные христиане вносят значительный вклад в укрепление нашей Независимости. Вместе мы будем упорно трудиться для повышения благосостояния всех граждан нашей страны.

Желаю всем православным христианам крепкого здоровья и благополучия!

Пусть в нашем государстве всегда будут мир и единство!

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