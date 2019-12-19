Главу Департамента госдоходов Атырауской области подозревают в получении взятки

Агентством РК по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области по подозрению в совершении коррупционного преступления.

- Он подозревается в получении от руководителя Управления администрирования косвенных налогов ДГД области взятки в размере 3 тыс. долларов США из требуемых 10 тыс. долларов США за продвижение по службе и общее покровительство, - сообщили в агентстве.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесено судом.