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Комитет Государственных доходов МФ РК
Комитет Государственных доходов МФ РК
19.12.2019

Главу Департамента госдоходов Атырауской области подозревают в получении взятки

Агентством РК по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области по подозрению в совершении коррупционного преступления.

- Он подозревается в получении от руководителя Управления администрирования косвенных налогов ДГД области взятки в размере 3 тыс. долларов США из требуемых 10 тыс. долларов США за продвижение по службе и общее покровительство, - сообщили в агентстве.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесено судом.

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