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06.09.2021

Глава Volkswagen: Революцию принесут беспилотные, а не электрические автомобили

Глава Volkswagen: Революцию принесут беспилотные, а не электрические автомобили

Гендиректор Volkswagen заявил, что внедрение беспилотных автомашин, а не электромобилей, станет настоящим поворотным моментом для автомобильной индустрии.

Гендиректор Volkswagen Герберт Дисс сказал в воскресенье в преддверии автомобильного шоу IAA, что внедрение беспилотных автомашин, а не электромобилей, станет настоящим поворотным моментом для автомобильной индустрии в Европе, которая попрощается с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. Комментарии 62-летнего CEO крупнейшего европейского автопроизводителя свидетельствуют о том, что по его мнению, переход к электромобилям с аккумуляторными батареями (EV), который пока еще не подкреплен реальными продажами, уже необратим.

"Беспилотное вождение действительно изменит нашу индустрию, как ничто другое в истории", - сказал Дисс в Мюнхене перед официальным открытием автомобильной выставки IAA, добавив, что переход к электромобилям был довольно легким по сравнению с задачей внедрения автономных авто.

"Настоящим переломным моментом станет программное обеспечение и беспилотная езда," - сказал Дисс.

Он также хочет сделать программное обеспечение для беспилотных автомобилей основной составляющей бизнеса Volkswagen в будущем.

"К 2030 году ... автомобили, личные автомобили и автомобили напрокат будут составлять около 85% нашего бизнеса. Около 15% мобильности должны составлять "челноки", то есть сама мобильность в качестве услуги", - сказал Дисс.

Фото: Reuters

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