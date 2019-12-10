Глава государства заслушал отчет заместителя Премьер-министра о работе Правительства по социальному обеспечению

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет заместителя Премьер-министра Бердибека Сапарбаева о работе Правительства по социальному обеспечению наиболее нуждающихся категорий населения страны, об этом говорится на официальном сайте Главы государства. С 2020 года АСП будет прежде всего направлена на помощь детям из малообеспеченных семей.

Глава государства поручил обратить особое внимание на справедливое, эффективное рассмотрение просьб и обращений граждан в областях, в связи с чем серьезно повышается ответственность акимов всех уровней.

В ходе встречи рассмотрен также вопрос качественной реализации системы обязательного медицинского страхования. Правительству даны конкретные поручения.

Сегодня же председатель Счетного комитета Наталья Годунова доложила Касым-Жомарту Токаеву о проведении государственного аудита министерства обороны, АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» и РГП «Казарнаулыэкспорт». Согласно предоставленной информации, деятельность «Казахстан инжиниринг» носит убыточный характер, растет долговая нагрузка, изнашиваются производственные линии предприятий холдинга.

Глава государства поручил направить материалы по итогам аудита в уполномоченные органы для рассмотрения вопроса об ответственности должностных лиц.