Глава государства выступил перед руководителями немецких компаний

Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал об экономическом и инвестиционном потенциале Казахстана на деловом ужине, организованном для представителей ведущих немецких компаний.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан намерен придать новый импульс сотрудничеству с Германией, являющейся ключевым торгово-экономическим партнером нашей страны в Европейском Союзе.

- Как Президент Казахстана я сделаю все, что от меня зависит, чтобы бизнес и инвестиции из Германии пришли в нашу страну, чувствовали себя безопасно и успешно развивались. Мы готовы предоставить особые условия для немецких бизнесменов, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В выступлении было отмечено, что Казахстан стремится повысить свои стандарты и довести законодательные нормы до уровня стран ОЭСР, рассчитывая в перспективе стать полноправными членом этой организации.

Глава государства акцентировал внимание на выгодном географическом положении Казахстана и продуманной внешнеэкономической политике, которая открывает большие возможности для зарубежных инвесторов.

- У нас очень хорошие отношения с Китаем, Россией, странами Центральной Азии. Мы являемся важным транспортным хабом между Востоком и Западом. Более 70 % всех трансконтинентальных маршрутов проходит через Казахстан. Международный коридор «Западная Европа - Западный Китай» дает возможность сократить время транспортировки грузов. В этом году была достигнута рекордная скорость транспортировки грузов из китайского города Сиань в Германию - время перевозки составило всего десять дней, - отметил Президент.

По его словам, такие ведущие немецкие концерны, как «Volkswagen», «Mann», «Siemens», «Knauf», «Bayer», «METRO», уже активно работают в Казахстане. Есть и другие примеры успешного экономического сотрудничества. В частности, корпорации «Heidelberg Cement» и «Linde Group» инвестировали в экономику страны значительные суммы.

Касым-Жомарт Токаев призвал немецких бизнесменов подключиться к реализации проектов в сфере агропромышленного комплекса, высоких технологий и цифровизации, а также принять участие в работе Международного финансового центра «Астана».

В мероприятии приняли участие руководители свыше 20-ти немецких компаний, среди которых «WILO», «CLAAS Group», «SMS Holding GmbH», «Schaeffler AG», «Airbus Defence and Space», «Linde AG», «Mangold Consulting GmbH», «Herrenknecht AG», «Knorr-Bremse AG», «Euler Hermes», «Siemens Healthineers», «John Deere», «Deutsche Bank AG», «Tönnies Holding», «BAUER COMP Holding» и другие.

Представители немецких деловых кругов рассказали о своем опыте работы на рынке Казахстана, поделились своими планами и высказали ряд пожеланий.

- Для нас была большая честь говорить с вами. Мы уверены, что Ваш визит плодотворно повлияет не только на наши политические контакты, но и на экономические связи. Я хочу заверить, что германский бизнес в целом является надежным партнером Казахстана. Считаю, что у нас открываются хорошие возможности для будущего сотрудничества и роста германских инвестиций в экономику Казахстана, - заявил руководитель компании «WILO», председатель правления Восточного комитета германской экономики Оливер Гермес.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев вновь подчеркнул, что Казахстан готов к сотрудничеству в реализации инвестиционных проектов с участием немецкого бизнеса.

- Мы заинтересованы помогать вам, положительно решать все вопросы. Проекты, о которых шла здесь речь в ваших презентациях и докладах, будут находиться в зоне особого внимания нашего Правительства. Мы крайне серьезно относимся к поддержке совместных проектов, которые ваш бизнес осуществляет у нас в Казахстане, - подчеркнул Глава государства.