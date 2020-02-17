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Вчера, в 17:11

Глава государства принял председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталью Годунову

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах анализа эффективности деятельности национальных холдингов. Соответствующее поручение содержалось в Послании Президента народу Казахстана от 2 сентября 2019 года.

Согласно информации руководителя Счетного комитета, были выявлены системные проблемы и недостатки, которые требуют своего решения. В частности, не снижается доля квазигосударственного сектора в экономике. Субъекты квазигосударственного сектора в значительной степени зависят от поддержки со стороны республиканского бюджета.

По словам Натальи Годуновой, по-прежнему отсутствует прозрачность в процедурах закупок: львиная доля договоров заключается неконкурентным способом. Счетному комитету в ходе аудита предстоит выяснить, имеются ли объективные причины такого положения дел.

Наталья Годунова внесла на рассмотрение Главы государства предложения по оптимизации национальных холдингов, в том числе по ликвидации отдельных компаний квазигосударственного сектора.

В целом, Президент положительно оценил результаты деятельности Счетного комитета.

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