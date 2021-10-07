Глава государства принял Генерального секретаря Всемирной таможенной организации Кунио Микурию

Касым-Жомарт Токаев отметил что Казахстан уделяет большое внимание сотрудничеству с Всемирной таможенной организацией и высоко ценит личную поддержку руководителя ВТамО, оказываемую нашей стране. Об этом сообщает пресс-служба Ак орды.

Президент подчеркнул, что в Казахстане проводится комплексная работа по поддержанию национальной экономики и международной торговли во время пандемии.

Кунио Микурия выразил признательность Главе государства за возможность встречи, особо отметив лидерство Казахстана в Центральной Азии.

Генеральный секретарь ВТамО рассказал об итогах посещения г. Туркестана. Он высоко оценил процедуры таможенного оформления в новом аэропорту, указал на транзитный потенциал области и возможности транспортного коридора «Восток-Запад». Как считает Кунио Микурия, Казахстан за время сотрудничества достиг значительного прогресса в таможенном администрировании. По его словам, внедрение электронного декларирования и принципа «единого окна» может служить примером лучшей практики для многих стран-членов Организации.

По итогам встречи достигнута договоренность продолжить всестороннее сотрудничество в таможенной сфере.