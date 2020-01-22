Алматы
  1. Главная
  2. Новости
  3. Глава государства и Тимур Кулибаев обсудили вопросы отечественного предпринимательства
Finance.kz
Finance.kz
Сегодня, в 8:01

Глава государства и Тимур Кулибаев обсудили вопросы отечественного предпринимательства

Глава государства принял председателя президиума НПП «Атамекен» Тимура Кулибаева. Об этом сообщается на официальном интернет-ресурсе Президента РК.

Президент был проинформирован о ситуации в бизнес-секторе, проблемах отечественного предпринимательства, а также об итогах деятельности Палаты в этой сфере.

Главе государства была представлена информация о развитии агропромышленного сектора, необходимости оборотных средств для фермеров и сельских товаропроизводителей, доступности финансов для других секторов экономики.

Были обсуждены вопросы импортозамещения, повышения эффективности государственных закупок. Президент отметил, что все имеющиеся ресурсы следует направить на стимулирование деловой активности и развитие производства.

В ходе беседы также обсуждалась эффективность работы государственных программ поддержки предпринимательства.

Руководитель НПП доложил о ходе реализации проектов «Правительство для бизнеса», «Бастау» и «Жас кәсіпкер», направленных на развитие массового предпринимательства и человеческого капитала. 

Finance.kz
Finance.kz
Глава государства и Тимур Кулибаев обсудили вопросы отечественного предпринимательства
Глава государства и Тимур Кулибаев обсудили вопросы отечественного предпринимательства
Глава государства принял председателя президиума НПП «Атамекен» Тимура Кулибаева.
Сегодня, в 8:01
Лидерами рейтинга «умных» регионов оказались города Нур-Султан, Алматы и Уральск
Лидерами рейтинга «умных» регионов оказались города Нур-Султан, Алматы и Уральск
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК оценило работу по цифровизации, проводимую регионами.
Сегодня, в 7:46
В «КазМунайГазе» назначен заместитель председателя Правления
В «КазМунайГазе» назначен заместитель председателя Правления
С 21 января 2020 года заместителем председателя Правления по стратегии, инвестициям и развитию бизнеса АО НК «КазМунайГаз» назначен Абдулгафаров Дастан Елемесович.
Сегодня, в 7:29
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения