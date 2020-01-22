Глава государства и Тимур Кулибаев обсудили вопросы отечественного предпринимательства
Глава государства принял председателя президиума НПП «Атамекен» Тимура Кулибаева.
Глава государства принял председателя президиума НПП «Атамекен» Тимура Кулибаева. Об этом сообщается на официальном интернет-ресурсе Президента РК.
Президент был проинформирован о ситуации в бизнес-секторе, проблемах отечественного предпринимательства, а также об итогах деятельности Палаты в этой сфере.
Главе государства была представлена информация о развитии агропромышленного сектора, необходимости оборотных средств для фермеров и сельских товаропроизводителей, доступности финансов для других секторов экономики.
Были обсуждены вопросы импортозамещения, повышения эффективности государственных закупок. Президент отметил, что все имеющиеся ресурсы следует направить на стимулирование деловой активности и развитие производства.
В ходе беседы также обсуждалась эффективность работы государственных программ поддержки предпринимательства.
Руководитель НПП доложил о ходе реализации проектов «Правительство для бизнеса», «Бастау» и «Жас кәсіпкер», направленных на развитие массового предпринимательства и человеческого капитала.