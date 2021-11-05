Глава финрегулятора рассказала о масштабной эволюции казахстанского рынка микрофинасирования

Авторская колонка Курсив Guide Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой.

С момента создания в 2020 году одним из приоритетных направлений деятельности Агентства стала реформа микрофинансового сектора. Все субъекты микрокредитования, включая ломбарды, компании онлайн-кредитования и кредитные товарищества вошли в периметр регулирования Агентства.

До 2020 года регулированию и надзору со стороны Национального Банка подлежали только микрофинансовые организации, предоставляющие микрокредиты населению и бизнесу на разные цели, в основном на развитие предпринимательства.

Вместе с тем, на рынке присутствовало большое количество других организаций, предоставляющих займы, аналогичные микрокредитам. С 2017 года активно начали развиваться компании, предоставляющие онлайн займы населению на небольшие суммы с высокими ставками вознаграждения. Увеличилось количество ломбардов, также выдающих краткосрочные займы населению под залог движимого имущества.

В сельских регионах активное развитие получила деятельность кредитных товариществ, которые играют важную роль в обеспечении занятости и развитии сельского хозяйства. Общее количество сельхозтоваропроизводителей, вовлеченных в систему кредитной кооперации, составляет более 23 тыс. участников. Деятельность кредитных товариществ финансируется за счет взносов участников, а также в рамках государственных программ развития бизнеса в сельской местности через Аграрную кредитную корпорацию. Полученные средства перераспределяются в виде кредитов для участников.

Как видно, направления деятельности и целевые группы заемщиков в различных кредитных организациях существенно отличаются. Вместе с тем, на фоне роста выдачи микрокредитов и отсутствия регулирования этих организаций в полной мере не обеспечивалась защита прав заемщиков.

Как Вы помните, в 2019 году наблюдалась значительная активность финансовых пирамид, некоторые из которых регистрировались как ломбарды или другие финансовые организации, либо использовали в своем наименовании ссылки на финансовые организации. Так, в ноябре 2019 года правоохранительными органами была пресечена деятельность более 8 ломбардов, которые нанесли ущерб гражданам на сумму более 20 млрд тенге, а за 2020 год из-за деятельности финансовых пирамид более 25 тыс. казахстанцев понесли материальные потери на сумму более 30 млрд тенге.

В этой связи, Главой государства было поручено ввести в периметр государственного регулирования и надзора все кредитные организации, включая компании онлайн кредитования, ломбарды и кредитные товарищества. По поручению Президента Республики Казахстан Токаева К.К. с 1 января 2021 года введено лицензирование микрофинансовой деятельности. Теперь все субъекты микрофинансового сектора осуществляют деятельность по единым правилам, установленным Агенством.

С отнесением субъектов микрофинансирования к финансовым организациям установлены минимальные пруденциальные стандарты по капиталу и ужесточены квалификационные требования к работникам и акционерам всех субъектов микрофинансирования.

Для выполнения всех регуляторных требований необходим достаточный запас капитала. Минимальный размер собственного капитала для действующей микрофинансовой организации установлен на уровне 50 млн тенге с увеличением к 2023 году до 100 млн тенге, для кредитного товарищества – с 30 до 50 млн тенге, для ломбарда – с 30 до 70 млн тенге.

Установлены квалификационные требования к руководящим работникам и крупным акционерам. В частности, требования к наличию безупречной деловой репутации, наличию опыта работы, отсутствия непогашенной судимости.

В отношении ломбардов установлены требования по обеспечению безопасности и технической укрепленности помещений, процедуры хранения имущества, а также меры по противодействию обороту незаконно добытых вещей. Ранее ломбарды зачастую осуществляли деятельность в неприспособленных помещениях, которые не обеспечивали сохранность заложенного имущества.

До введения регулирования и лицензирования микрофинансовой деятельности основной причиной жалоб граждан являлась чрезмерно высокая стоимость кредитов в основном у компаний онлайн кредитования и ломбардов. Если для банков второго уровня и микрофинансовых организаций был установлен предельный размер годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) в размере 56%, то у указанных организаций ставки вознаграждения превышали 700-1000% в годовом выражении. В целях недопущения неконтролируемого роста долговой нагрузки населения для всех кредитных организаций установлен предельный размер ГЭСВ в размере 56%, который в номинальном выражении или с учетом переплаты оценивается не более 45% в год от суммы выданного кредита. В 2021 году предельные ставки по банковским займам и микрокредитам снижены и дифференцированы.

Здесь я бы хотела отметить, что с 1 января 2020 года Агентством было введено ограничение по долговой нагрузке заемщиков. Перед выдачей микрокредитов все субъекты микрофинансирования обязаны осуществлять расчет коэффициента долговой нагрузки заемщика. Это означает, что сумма всех платежей по кредитам во всех финансовых организациях не может превышать 50% от ежемесячного дохода заемщика. Кроме этого, для недопущения роста закредитованности населения, мы ограничили доступ к кредитам для граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Также введен запрет для микрофинансовых организаций по начислению штрафов и пени при просрочке свыше 90 дней, при этом их сумма не может превышать 10% от основного долга.

В отношении всех субъектов микрофинансирования введены требования по ежеквартальному представлению финансовой отчетности в Национальный Банк и предоставления информации по всем выданным микрокредитам в кредитные бюро для корректной оценки долговой нагрузки заемщика.

В период пандемии Агентством для обеспечения доступа к финансовым услугам впервые была внедрена возможность открытия банковских счетов и получения финансовых услуг полностью дистанционно без физического присутствия клиента. Это позволило обеспечить значительный рост объемов финансовых услуг с использованием удаленного доступа. Но вместе с тем, на рынке микрофинансирования получила распространение практика выдачи фиктивных микрокредитов с использованием поддельных документов, удостоверяющих личность. В апреле текущего года Агентством ужесточены правила выдачи микрокредитов электронным способом. Теперь для выдачи микрокредита электронным способом помимо электронно-цифровой подписи, может применяться биометрическая идентификация заемщика через сервисы Казахстанского центра межбанковских расчетов Национального Банка, либо использоваться двухфакторная проверка персональных данных и изображения заемщика в режиме реального времени. В связи с введением новых требований, количество жалоб на оформление фиктивных микрокредитов резко уменьшилось.

В целом вышеуказанные меры позволили повысить прозрачность рынка микрофинансирования, обеспечить защиту прав потребителей финансовых услуг, снизить системные риски и вывести с рынка недобросовестных участников. Отношения участников микрофинансового рынка стали предсказуемы и защищены законом.

Рынок работает по новым правилам уже более полутора лет и можно подвести первые итоги работы микрофинансовой отрасли.

На сегодня лицензии получили 1064 организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, в том числе 235 микрофинансовых организаций, 218 кредитных товариществ и 611 ломбардов. Остальные более 3,5 тысяч субъектов кредитования были ликвидированы добровольно или в судебном порядке.

По итогам 9 месяцев 2021 года совокупный кредитный портфель всех организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, увеличился на 27,8% и составил 1 317,6 млрд тенге.

Основная доля или 48% приходится на классические микрофинансовые организации. Портфель микрокредитов составил 635 млрд тенге, увеличившись с начала года на 46%. В структуре микрокредитов 67% выдано физическим лицам и 33% - на предпринимательские цели юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Портфель микрокредитов кредитных товариществ, которые играют важную роль в финансировании сельского хозяйства, составил 547 млрд тенге, увеличившись с начала года на 13,6%. В структуре микрокредитов кредитных товариществ 89,2% выдано юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на цели поддержки и развития сельского хозяйства, оставшиеся 10,8% населению в сельских регионах.

В 2022 году в целях реализации поручения Главы государства Агентством будет продолжена работа по расширению потенциала микрофинансовых организаций для кредитования микро- и малого бизнеса.

Сейчас, все областные центры и города уже охвачены филиалами и отделениями микрофинансовых организаций. В силу развитой филиальной сети, знания специфики бизнеса и клиентской базы на местах, микрофинансирование не только дополняет, но зачастую и замещает банковское финансирование в регионах, выполняя важную социальную функцию по развитию малого и среднего бизнеса.

Ключевой особенностью микрофинансовых организаций является то, что они не принимают депозиты населения. Соответственно, у них нет своей базы фондирования. Финансирование кредитов осуществляется за счет собственных средств акционеров в виде собственного капитала и за счет привлеченных заемных средств у банков, на фондовом рынке или от международных финансовых организаций. Соответственно, стоимость фондирования у микрофинансовых организаций складывается значительно выше, чем у банков второго уровня. В этой связи вопрос привлечения доступного фондирования является актуальным для микрофинансового сектора в целях последующего снижения ставок конечному заемщику.

Для привлечения дополнительного фондирования будет упрощен доступ МФО на фондовый рынок и процедуры открытия счетов и регистрации в системах KASE и центрального депозитария.

Ключевым вопросом обеспечения фондирования является создание и развитие апексной организации, как оптового учреждения, которое привлекает и перенаправляет финансовые средства различным кредитным товариществам и микрофинансовым организациям – участникам апекса, позволяя расширять кредитование микро и малого бизнеса.

Международный опыт показывает, что государство принимает активную роль при создании апексных организаций. Примерами государственной поддержки в создании апексных организаций являются Индия, Аргентина, Египет, ЮАР, Кыргызстан, Филиппины, Бангладеш и др. Деятельность апексных организаций в этих странах решила задачи по расширению кредитования микро и малых предприятий, сокращению уровня бедности в регионах.

На наш взгляд назрела объективная необходимость трансформации крупных МФО, ориентированных прежде всего на поддержку субъектов МСБ, в банки. Мы планируем реализовать такую возможность в ближайшее время. Данный процесс будет способствовать развитию конкуренции и повышению доступности финансовых услуг для потребителей и предполагает соблюдение общих пруденциальных требований и норм, установленных для финансовых институтов.

С целью снижения регуляторного арбитража будет введено пропорциональное регулирование путем дифференцирования требований к деятельности микрофинансовых организаций и кредитных товариществ.

Актуальными остаются также вопросы безопасности микрофинансовых продуктов и защиты прав потребителей финансовых услуг. Для их решения правила предоставления микрокредитов электронным способом будут доработаны. Так, сверка идентификационных данных заемщиков с данными операторов мобильной связи станет обязательной. Кроме того, при выявлении фиктивных микрокредитов правоохранительными органами будут предусмотрены меры по приостановлению начисления вознаграждения по микрокредиту и претензионно-исковой работы в отношении потерпевшего.

Учитывая, что микрофинансовый сектор играет важную роль в кредитовании микро и малого бизнеса, ключевой задачей для регулятора является обеспечение оптимального баланса между развитием микрофинансового сектора и надлежащей защитой прав заемщиков, в том числе недопущения роста долговой нагрузки. Соответственно, усилия Агентства будут направлены на достижение оптимальной модели регулирования и развития микрофинансового сектора.

Фото: 365info.kz