Глава банка JPMorgan: биткоин бесполезен

Джейми Даймона, председателя и главного исполнительного директора банка JPMorgan Chase, явно нельзя отнести к поклонникам биткоина, крупнейшей криптовалюты по рыночной стоимости, пишет CNBC.

«Я лично считаю, что биткоин ничего не стоит, — заявил он на мероприятии в Институте международных финансов в понедельник. — Мне все равно. Для меня он не имеет значения. Наши клиенты — взрослые люди и могут не согласиться [с этим]. Если они хотят получить доступ для покупки биткоинов, мы не будем их опекать, но можем предоставить им законный, максимально чистый доступ, насколько это возможно».

Несмотря на личное неприятие этой криптовалюты, Даймон остается верен словам: еще в феврале 2019 года JPMorgan заявил, что выпустит цифровую валюту под названием JPM Coin, а в октябре 2020 года создал новое подразделение для блокчейн-проектов. В августе этого года банк начал предоставлять своим клиентам по управлению активами доступ к криптовалютным фондам. Даймон при этом заявил недавно, что биткоин «не имеет внутренней стоимости», и даже если ему и суждено существовать в долгосрочной перспективе, «где-то он будет объявлен вне закона, например, в Китае, поэтому я думаю, что биткоин — это что-то вроде золота для дураков».

К тому же, по его словам, регуляторы не упустят возможности взять его под свой полный контроль. Его мнение имеет резон: в последнее время правительство США уделяет повышенное внимание регулированию рынка криптовалют, а в минувшую пятницу агентство Bloomberg сообщило, что администрация Байдена обдумывает исполнительное постановление, которое обяжет федеральные агентства изучать и предлагать рекомендации в отношении крипторынка.

На фоне потенциального усиления контроля криптосферы глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл еще в конце сентября заявил, что не намерен запрещать биткоин в США.

На этот счет мнения финансовых экспертов разнятся: есть те, кто утверждает, что хорошо продуманное регулирование было бы полезным в стране, но есть и те, кто опасается дальнейшего регулирования, так как на определенном этапе оно может задушить криптоинновации в США и вытолкнуть этот бизнес за границу.

Фото: bits.media