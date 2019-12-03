Глава АО НК «КМГ» посетил активы KMG International в Румынии и представил нового руководителя компании

Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев в конце ноября прибыл с рабочим визитом в Бухарест, где встретился с премьер-министром Румынии Людовиком Орбаном, посетил производственные активы дочерней компании KMG International в Румынии и представил совету директоров нового первого руководителя компании KMG International – Беимбета Шаяхметова.

В ходе посещения производственных активов KMGI в Румынии глава КМГ отметил высокую эффективность топ-менеджмента компании в реализованных в 2012-2019 годах антикризисных мерах и программе трансформации Change for good, а также достигнутые дочерней компанией положительные показатели по основным направлениям деятельности. Компания стабильно генерирует положительную чистую прибыль, впервые с 2016 года. А по итогам десяти месяцев 2019 года группа зарегистрировала финансовые показатели по операционной прибыли (EBITDA), согласно управленческой отчётности, в размере $208,9 млн и показатель чистой прибыли за аналогичный период в размере $57,3 млн.

- За 10 лет интеграции в структуру КазМунайГаза KMGI достигла качественных преобразований. Основной стратегической целью при приобретении зарубежного актива мы ставили расширение своего международного присутствия и создание прямого транспортного коридора для выхода на европейские рынки. На сегодняшний день KMG International является стабильно растущей компанией, дальнейшее развитие которой направлено на диверсификацию бизнеса и увеличение доли высокомаржинальных каналов сбыта казахстанского сырья и нефтепродуктов. Это в первую очередь стало возможным благодаря руководителю компании Жанату Тусупбекову, под управлением которого KMG International впервые за долгие годы стала приносить прибыль акционеру и оправдывать все возложенные на актив задачи и планы, - отметил председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев.

Положительная динамика и высокие показатели финансово-операционной деятельности KMG International обусловлены главным образом успешным завершением программы модернизации, увеличения производительности основного НПЗ Petromidia, а также ряда трансформационных инициатив первого руководителя компании. На сегодняшний день завод стал крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Румынии и одним из наиболее технологически продвинутых в Черноморском регионе. Завод поставляет на европейские рынки новые марки нефтепродуктов, использует искусственный интеллект для автоматизации бизнес-процессов, а недавно получил высокую оценку всемирно признанного индекса эффективности рейтингового агентства Solomon Associates.

Выражая заинтересованность в применении вышеупомянутого положительного опыта дочернего предприятия в структуре самого КМГ, Алик Айдарбаев пригласил Жаната Тусупбекова на должность советника председателя правления АО «НК «КМГ», в роли которого перед ним будет стоять задача внести вклад в качественные трансформационные изменения на уровне материнской компании, применив опыт и знания, накопленные за годы работы в KMG International. Жанат Тусупбеков также останется неисполнительным директором в составе совета директоров KMG International, где принимаются все самые важные решения, связанные с развитием группы.

Глава КМГ также представил совету директоров нового генерального директора компании KMG International – Беимбета Шаяхметова, и обозначил, что перед новым руководителем стоит задача в среднесрочном периоде продолжить дальнейшее поэтапное развитие KMG International в рамках совместного казахстанско-румынского фонда, учреждённого в недавнем времени. В частности, наиболее перспективными направлениями определены проекты по усовершенствованию/увеличению основного производства и расширению розничной сети АЗС в Черноморском бассейне и странах Восточной и Центральной Европы.