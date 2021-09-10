  1. Главная
  2. Новости
10.09.2021

Глава Антикора Казахстана возглавил Межгоссовет по противодействию коррупции СНГ

Глава Антикора Казахстана возглавил Межгоссовет по противодействию коррупции СНГ

Марат Ахметжанов встал во главе Межгоссовета по противодействию коррупции СНГ.

Марат Ахметжанов встал во главе Межгоссовета по противодействию коррупции СНГ, сообщает ehonews.kz.

По данным ведомства, совет координирует совместные действия и мониторинг исполнения обязательств в сфере противодействия коррупции, принятых государствами участниками.

На заседании совета Ахметжанов подчеркнул, что Казахстан следует целенаправленному курсу на искоренение коррупции во всех ее формах и открыт к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.

Он также ознакомил коллег с проводимыми в стране реформами, сделав особый акцент на модернизации уголовного процесса, новеллах антикоррупционного законодательства и инициативах, озвученных в Послании главы государства.

Фото: dknews.kz

Поделиться
Казахстан
Мнение экспертов
Эрик ФомичевВ прошлую пятницу, в 7:05Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В прошлую пятницу, в 6:58На что обращать внимание при подписание кредитного договора
08.09.2021Как оформить кредит наличными через приложение Kaspi.kz
07.09.2021«Все, что нужно клиенту»: Уникальная карта от Банка ЦентрКредит
06.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.
Новостная лента
Все новости