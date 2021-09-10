Глава Антикора Казахстана возглавил Межгоссовет по противодействию коррупции СНГ

Марат Ахметжанов встал во главе Межгоссовета по противодействию коррупции СНГ, сообщает ehonews.kz.

По данным ведомства, совет координирует совместные действия и мониторинг исполнения обязательств в сфере противодействия коррупции, принятых государствами участниками.

На заседании совета Ахметжанов подчеркнул, что Казахстан следует целенаправленному курсу на искоренение коррупции во всех ее формах и открыт к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.

Он также ознакомил коллег с проводимыми в стране реформами, сделав особый акцент на модернизации уголовного процесса, новеллах антикоррупционного законодательства и инициативах, озвученных в Послании главы государства.

Фото: dknews.kz