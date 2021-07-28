GitHub создал фонд в $1 млн для поддержки разработчиков в борьбе с жалобами на нарушение авторских прав

С жалобами особенно тяжело справляться разработчикам с открытым исходным кодом, которые работают без поддержки крупных компаний, пишет в своём блоге активист Майк Линксвайер.

По его словам, многим разработчикам при получении иска об удалении контента по статье 1201 закона США об авторском праве в цифровую эпоху, проще и безопаснее просто удалить код, чем отстаивать свои интересы.

GitHub хочет убедиться, что разработчики знают свои права и могут оспорить решения. Для этого компания создала Фонд защиты разработчиков, вложила туда $1 млн и предлагает стипендиальную программу GitHub Developer Rights Fellowship в Стэнфордской юридической школе.

Теперь, когда GitHub направит разработчику иск об удалении кода, одновременно он предложит бесплатную юридическую помощь, которую окажут стипендиаты программы в Стенфорде.

Последние также будут обучать студентов и юристов тому, как защищать интересы разработчиков с открытым исходным кодом.

Digital Millenium Copyright Act (DMCA) — закон о соблюдении авторского права в цифровую эпоху, принятый в 1998 году в США.