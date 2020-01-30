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Министерство иностранных дел РК
Министерство иностранных дел РК
Сегодня, в 2:59

Германия заинтересована расширять всестороннее экономическое сотрудничество с Казахстаном

В ходе рабочего визита в Берлин Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди встретился с Федеральным министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом для «сверки часов» по реализации двусторонних договоренностей, достигнутых в декабре прошлого года в ходе первого официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Германию. Стороны также обсудили календарный план предстоящих встреч и визитов на высшем и высоком уровнях.

Глава МИД Германии Х. Маас высоко оценил проводимые Президентом РК реформы в сфере свободы мирных собраний, формирования политических партий, отмены смертной казни и др.

Кроме того, М. Тлеуберди провел ряд двусторонних встреч с руководителями крупнейших компаний ФРГ и обсудил возможности наращивания сотрудничества и конкретные проекты в области переработки и утилизации отходов, развития транспортно-логистического бизнеса, цифровизации и информационных технологий.

Немецкие бизнесмены положительно отметили практические итоги декабрьского визита Президента К. Токаева в ФРГ, предложенные им уникальные условия поддержки для немецких компаний и создание Специальной рабочей группы для взаимодействия с германскими инвесторами под председательством Заместителя Премьер-Министра РК.

В тот же день глава МИД Казахстана по приглашению германской стороны в качестве почетного гостя выступил на Новогоднем приеме Восточного комитета германской экономики (ВКГЭ). В мероприятии участвовали также руководители государственных органов ФРГ, стран Восточной Европы и Центральной Азии, руководители ведущих германских компаний и бизнес-ассоциаций. 

В своем выступлении Министр М. Тлеуберди поблагодарил ВКГЭ за весомый вклад в укрепление деловых связей между бизнес-сообществами двух стран. «Для нас ФРГ – ключевой партнер в Евросоюзе, взаимоотношения с которым имеют высокий стратегический приоритет. Мы рады, что и Германия придает сотрудничеству с Казахстаном весьма важное значение. На нашу страну приходится 86% всего товарооборота Германии с Центральной Азией. Около 900 немецких компаний, действующих в Казахстане, вносят серьезный вклад в модернизацию и развитие нашей экономики», - резюмировал глава внешнеполитического ведомства. 

Министр призвал немецких бизнесменов инвестировать в Казахстан и озвучил ряд преференций и льготных условий, повышающих инвестиционную привлекательность казахстанского рынка и существенно расширяющие возможности для взаимовыгодной деятельности.

Деловые круги выразили заинтересованность наращивать свое присутствие и инвестиционные проекты в РК, а также поблагодарили за особое внимание руководства РК к немецким проектам.

В рамках мероприятия М. Тлеуберди встретился с Федеральным министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером, который поблагодарил руководство Казахстана за особое внимание к немецкому бизнесу, выразил готовность расширять присутствие Германии на казахстанском рынке и наращивать инвестиции в нашу страну и регион в целом. Он подтвердил готовность совершить визит в Нур-Султан для участия в 12-ой Министерской конференции ВТО в июне текущего года.

Визит главы МИД Казахстана в Берлин подтвердил высокую динамику двустороннего взаимодействия, заданную в ходе официального визита Главы государства в декабре 2019 года. 

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