  1. Главная
  2. Новости
В среду, в 9:16

Германия выделит Пакистану 129 млн евро на развитие экономики и социальной сферы

Германия выделит Пакистану 129 млн евро на развитие экономики и социальной сферы

2 ноября Германия и Пакистан подписали соглашение о финансовом сотрудничестве, сообщает сегодня, 3 ноября Dawn.com.

Согласно его условиям, Германия выделит 129 миллионов евро для развития цифрового управления, социальной защиты, продвижения стартапов, расширения использования солнечной энергии, самостоятельной занятости женщин в частном секторе здравоохранения и развития гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии в Пакистане.

Присутствовавший на церемонии подписания соглашения Министр экономики Пакистана Омар Аюб Хан прокомментировал сотрудничество между двумя странами:

Пакистан и Германия являются давними партнёрами в области развития, и я поздравляю обе стороны с завершением 60-летнего сотрудничества в области развития.

Соглашение стало результатом переговоров, длившихся два года. Пакистанскую делегацию возглавил секретарь отдела по экономическим вопросам Миан Асад Хайауддин, а германскую возглавила комиссар по Азии Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Гизела Хаммершмидт. В германскую делегацию вошли представители Министерства иностранных дел, Германского банка развития, Германской корпорации международного сотрудничества и Федерального института геонаук и природных ресурсов.

Поделиться
Мировые новости
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
Вчера, в 10:20Обзор: автокредиты в Казахстане на ноябрь 2021 года
Вчера, в 6:38Плюсы и минусы оформления займов в микрофинансовых организациях
В среду, в 4:31В чем заключается суть реструктуризации долга. Виды реструктуризации.
В понедельник, в 3:53Как вести свой бюджет, чтобы при этом не сорваться.
Новостная лента
Все новости