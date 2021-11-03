Германия выделит Пакистану 129 млн евро на развитие экономики и социальной сферы

Согласно его условиям, Германия выделит 129 миллионов евро для развития цифрового управления, социальной защиты, продвижения стартапов, расширения использования солнечной энергии, самостоятельной занятости женщин в частном секторе здравоохранения и развития гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии в Пакистане.

Присутствовавший на церемонии подписания соглашения Министр экономики Пакистана Омар Аюб Хан прокомментировал сотрудничество между двумя странами:

Пакистан и Германия являются давними партнёрами в области развития, и я поздравляю обе стороны с завершением 60-летнего сотрудничества в области развития.

Соглашение стало результатом переговоров, длившихся два года. Пакистанскую делегацию возглавил секретарь отдела по экономическим вопросам Миан Асад Хайауддин, а германскую возглавила комиссар по Азии Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Гизела Хаммершмидт. В германскую делегацию вошли представители Министерства иностранных дел, Германского банка развития, Германской корпорации международного сотрудничества и Федерального института геонаук и природных ресурсов.