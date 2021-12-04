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В прошлую субботу, в 10:56

Генпрокуратурой Казахстана в текущим году защищены права более 100 тыс. предпринимателей

Генпрокуратурой Казахстана в текущим году защищены права более 100 тыс. предпринимателей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова.

Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о состоянии законности и правопорядка в стране, а также об итогах работы органов прокуратуры за истекший период, сообщает пресс-служба Ак орды. 

Генеральный прокурор доложил о принимаемых мерах по борьбе с преступностью, реализации поручений по переходу на трехзвенную модель уголовного процесса. В частности, прокурорами изучено свыше 360 тысяч постановлений и протоколов следственных органов. В результате не допущено необоснованного вовлечения в уголовную орбиту свыше 3 тысяч лиц.

Гизат Нурдаулетов также отчитался о работе по защите интересов общества, граждан и бизнеса. Как отметил Генеральный прокурор, с начала года защищены права более 100 тысяч предпринимателей, пресечено свыше тысячи необоснованных проверок со стороны контрольно-надзорных органов.

В зоне постоянного внимания прокуратуры находятся вопросы реализации антикризисных мер, трудовых прав граждан, использования сельскохозяйственных земель, экологии, медицинского и лекарственного обеспечения.

Генеральный прокурор также сообщил о перспективах в области международного сотрудничества, в том числе о достигнутых соглашениях с зарубежными партнерами.

Глава государства положительно оценил работу органов прокуратуры по исполнению его поручений и акцентировал внимание на необходимости дальнейшего обеспечения законности во всех сферах жизни общества.

Фото: newtimes.kz

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