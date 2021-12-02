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В прошлый четверг, в 3:18

Генпрокуратурой Казахстана прекращено свыше 14 тысяч незаконных административных дел в отношении предпринимателей

Генпрокуратурой Казахстана прекращено свыше 14 тысяч незаконных административных дел в отношении предпринимателей

Генеральная прокуратура РК изучила обоснованность наказания бизнеса и граждан за торговлю в неустановленном месте.

Генеральная прокуратура РК изучила обоснованность наказания бизнеса и граждан за торговлю в неустановленном месте. Так, полицейские наказаны за то, что незаконно накладывали штрафы на предпринимателей, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что чаще всего предпринимателей привлекали к ответственности незаконно.

По словам заместителя генерального прокурора Болата Дембаева, ответственность устанавливается только при определении специальных мест для торговли.

«Их определяют областные, городские и районные акиматы (ст.ст.27, 31 Закона «О местном государственном управлении»). Однако во многих регионах таких мест не было, но людей штрафовали от 12 до 27 тысяч тенге», - говорит он.

К примеру, в городе Жезказган Карагандинской области места для торговли определены не были, несмотря на это предприниматели привлекались к ответственности. По мерам прокуратуры прекращено 38 дел, в городе определены места торговли.

Также в Зерендинском районе Акмолинской области по акту прокурора определены торговые места, отменено 26 незаконных постановлений о привлечении.

В целом по мерам прокуратуры прекращено более 14 тысяч незаконных административных дел, решением акиматов во всех регионах страны установлено 4 126 торговых мест. Эта работа продолжается.

К дисциплинарной ответственности привлечены 87 полицейских и 26 сотрудников акимата.

По инициативе Генеральной прокуратуры Министерство торговли и интеграции РК взяло этот вопрос на контроль.

Фото: nur.kz

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