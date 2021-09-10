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10.09.2021

Газпром: Строительство трубопровода «Северный поток-2» полностью завершено

Газпром: Строительство трубопровода «Северный поток-2» полностью завершено

Строительство трубопровода «Северный поток-2» полностью завершено, заявил «Газпром».

Строительство трубопровода «Северный поток-2» полностью завершено, заявил «Газпром».

«Председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 МСК строительство газопровода «Северный поток-2» полностью завершено», — говорится в сообщении.

Магистраль проложили из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность ее двух ниток — 55 млрд куб. м в год. Несколько дней назад источники Bloomberg информировали, что «Газпром» хочет запустить поставки по первой нитке «Северного потока-2» в начале октября.

Фото: russian.rt.com

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