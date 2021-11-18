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18.11.2021

Гарантированный трансферт из Нацфонда на 2022-2024 годы составит почти 7 трлн. тенге

Гарантированный трансферт из Нацфонда на 2022-2024 годы составит почти 7 трлн. тенге

Депутаты Сената Парламента РК одобрили проект закона «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы», сообщает пресс-служба МНЭ.

«Гарантированный трансферт предлагается определить в 2022 году в размере 2,4 трлн тенге, в 2023 году – 2,2 трлн тенге и в 2024 году – 2 трлн тенге и направить на финансирование социальных обязательств», - сказал министр национальной экономики Асет Иргалиев на пленарном заседании Сената.

С учетом этого разработан проект Закона о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2022–2024 годы.

Привлекаемые средства будут направлены на выплату солидарных пенсий и государственных базовых пенсионных выплат из республиканского бюджета.

Сенаторы, поддержав ключевые нормы законопроекта, и предложив перенаправить часть средств на решение конкретных региональных проблем, вернули законопроект «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы» в Мажилис. Вместе с тем Закон «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022 – 2024 годы» был принят сенаторами без изменений.

Фото: пресс-служба МНЭ РК

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КазахстанМинистерство экономики РК
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