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Вчера, в 5:16

G7 соберет конференцию по противодействию распространению коронавируса

Cтраны «большой семерки» (G7) намерены провести конференцию для выработки единого подхода к борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, передает Reuters.

Йенс Шпан договорился с министром здравоохранения США Алексом Азаром, о проведении конференции G7, чтобы найти совместный подход «в борьбе с глобальными рисками, создаваемыми вирусом», рассказал пресс-секретарь немецкого минздрава. В Германии на воскресение было подтверждено 10 случаев заболевания коронавирусом.

Помимо Германии и США в G7 входят Франция, Италия, Япония, Канада и Великобритания. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавирусной инфекции в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Число зараженных коронавирусом 2019-nCoV в КНР превысило 14 тыс. человек, более 300 умерли. Заболевание началось в крупном городе Ухане в конце декабря, оно выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Коронавирус вызывает пневмонию. Правительство России официально признало коронавирусную инфекцию заболеванием, представляющим опасность для окружающих, внеся её в соответствующий перечень.

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