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Вчера, в 7:32

G7 пообещала предпринять меры для борьбы с коронавирусом

На сегодняшней телефонной конференции министры финансов и главы центральных банков семи крупнейших экономик мира (G7) заявили о готовности действовать для защиты экономики от распространяющегося коронавируса, хотя не стали уточнять, какие конкретные меры будут предприняты, сообщает Bloomberg.

«Мы, министры финансов и управляющие центральными банками G-7, внимательно следим за распространением коронавируса (COVID-19) и его влиянием на рынки и экономические условия», — было сказано в заявлении, сделанном после конференции.

В нем также отмечается: «Мы подтверждаем наше обязательство использовать все соответствующие политические инструменты для достижения сильного, устойчивого роста и защиты экономики от рисков падения».

Вслед за этой новостью фьючерсы на фондовых рынках США вновь достигли предыдущих хороших результатов, а доходность 10-летних казначейских облигаций США немного повысилась и составила около 1,13%. Есть вероятность, что уже к концу марта ФРС снизит ставки на 45 базисных пунктов. Во всяком случае, на это питают сильную надежду инвесторы, а тем временем центральные банки Австралии и Малайзии уже снизили ставки. Трейдеры также надеются на снижение на 10 базисных пунктов ставки Европейским центральным банком и на 25 базисных пунктов Банком Англии. Они также рассчитывают, что Банк Канады смягчит свою денежно-кредитную политику.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в минувшую пятницу пообещал «действовать соответствующим образом», чтобы поддержать экономику.

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